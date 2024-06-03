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«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

«Челси» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером
Контракт с Энцо Мареской рассчитан на пять лет с опцией продления. Итальянец был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а в минувшем сезоне помог «Лестеру» вернуться в АПЛ
Энцо Мареска
Энцо Мареска (Фото: Imago / Gareth Evans / News Images / Global Look Press)

Итальянец Энцо Мареска стал новым главным тренером «Челси», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на пять лет с опцией продления.

Мареска работал в тренерских штабах «Асколи», «Севильи» и «Вест Хэма», в августе 2020 года возглавил команду развития «Манчестер Сити». В 2021 году Мареска стал главным тренером «Пармы», выступавшей в Серии B, но не смог вывести ее в элиту и вернулся в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

В июне 2023-го итальянец возглавил «Лестер Сити» и вернул его из Чемпионшипа в АПЛ.

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Футбол Челси Английская премьер-лига (АПЛ)
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