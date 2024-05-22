В Испании назвали Абаскаля основным кандидатом на пост тренера «Кадиса»
Бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера испанского «Кадиса». Об этом сообщает La Voz Digital со ссылкой на радиостанцию COPE.
Испанский клуб уже гарантировал себе вылет из Примеры за тур до финиша. С января «Кадис» возглавляет аргентинец Маурисио Пеллегрино, но после вылета он должен покинуть команду.
35-летнего Абаскаля еще в январе называли кандидатом на пост главного тренера «Кадиса» после отставки Серхио Гонсалеса. Но тогда у него был действующий контракт со «Спартаком».
Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года, команду испанец покинул 14 апреля, на следующий день после проигрыша аутсайдеру РПЛ «Сочи» (0:1).
Тренерскую карьеру испанец начал в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (последний спас от вылета из высшего дивизиона), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
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