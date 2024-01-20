Marca: Абаскаль может покинуть «Спартак» и возглавить испанский «Кадис»

В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса»

Marca узнала, что главный тренер «Спартака» является наиболее предпочтительным кандидатом на пост наставника «Кадиса», который занимает 18-е место в чемпионате Испании. Абаскаль возглавляет российский клуб с лета 2022 года

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом сообщает Marca.

«Кадис» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в 21 матче. Команда находится в зоне вылета, она не побеждала в чемпионате с 1 сентября 2023 года. Ожидается, что пост главного тренера в ближайшее время покинет Серхио Гонсалес.

Отмечается, что Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на то, чтобы его сменить.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

34-летний испанский специалист уже работал в «Кадисе» в сезоне 2018/19 на должности заместителя технического секретаря.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025 года. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Лидирует «Краснодар» (38 очков).