В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом сообщает Marca.
«Кадис» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в 21 матче. Команда находится в зоне вылета, она не побеждала в чемпионате с 1 сентября 2023 года. Ожидается, что пост главного тренера в ближайшее время покинет Серхио Гонсалес.
Отмечается, что Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на то, чтобы его сменить.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
34-летний испанский специалист уже работал в «Кадисе» в сезоне 2018/19 на должности заместителя технического секретаря.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025 года. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».
«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Лидирует «Краснодар» (38 очков).
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