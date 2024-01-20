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Испанский клуб уволил тренера после сообщений об интересе к Абаскалю

Испанский «Кадис», куда сватали Гильермо Абаскаля, уволил главного тренера
Серхио Гонсалес покинул пост главного тренера «Кадиса», который занимает 18-е место в чемпионате Испании. Ранее Marca сообщала, что клуб может возглавить наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль
Серхио Гонсалес
Серхио Гонсалес (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

«Кадис» уволил Серхио Гонсалеса с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

«Вместе с Гонсалесом «Кадис» покидают его помощники, Диего Рибера и Серхио Дорадо. Клуб уже работает над заменой и желает ему удачи в профессиональном будущем», — сказано в сообщении.

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю
Спорт
Гильермо Абаскаль

Гонсалес возглавлял «Кадис» с января 2022 года.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может сменить Гонсалеса в «Кадисе». В московского клубе заявили, что тренер «сосредоточен на подготовке к сборам».

«Кадис» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в 21 матче. Команда находится в зоне вылета, она не побеждала в чемпионате с 1 сентября 2023 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Гильермо Абаскаль Испания
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В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса»
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