 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля

«Спартак» объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля
Испанец работал в «Спартаке» с лета 2022 года, в первый сезон команда заняла третье место в РПЛ. Сейчас «красно-белые» занимают шестое место в таблице
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Испанец Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба клуба.

«Руководство «красно-белых» приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». <...> Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

К ответному матчу с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ранее о решении уволить Абаскаля «РБК Спорт» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера
Спорт
Гильермо Абаскаль

В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля. Он уточнил, что перед тренером поставлена задача исправить ситуацию.

В весенней части сезона «Спартак» одержал только две победы, а в последнем матче 13 апреля уступил «Сочи», который занимает последнее место, со счетом 0:1.

«Спартак» идет на шестом месте в РПЛ.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Абаскаль Гильермо фото

Абаскаль Гильермо

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об отставке
Спорт
«Это позор». Что говорят о поражении «Спартака» худшему клубу РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Иран заявил об ударе по изральской авиабазе гиперзвуковым оружием Политика, 16:34
В Харькове прогремел взрыв Политика, 16:27
Россияне не обращались в посольство в Израиле после ночной атаки Ирана Политика, 16:18
«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ Спорт, 16:17
«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Чем известен бывший тренер команды 16:17
Умерла балерина Александра Ежунова Общество, 16:12
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой Политика, 15:52
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
NYT узнала, что Байден отговорил Израиль от ответного удара Политика, 15:48
В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями Политика, 15:44
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля Спорт, 15:43
«Война официально началась». Как эксперты оценивают удар Ирана по Израилю Политика, 15:42
Иран назвал цель операции «Правдивое обещание» Политика, 15:31
«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера Спорт, 15:25
Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео Политика, 15:10