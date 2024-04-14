«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля

Испанец работал в «Спартаке» с лета 2022 года, в первый сезон команда заняла третье место в РПЛ. Сейчас «красно-белые» занимают шестое место в таблице

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Испанец Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба клуба.

«Руководство «красно-белых» приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». <...> Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

К ответному матчу с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ранее о решении уволить Абаскаля «РБК Спорт» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля. Он уточнил, что перед тренером поставлена задача исправить ситуацию.

В весенней части сезона «Спартак» одержал только две победы, а в последнем матче 13 апреля уступил «Сочи», который занимает последнее место, со счетом 0:1.

«Спартак» идет на шестом месте в РПЛ.