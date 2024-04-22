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WADA объяснило разницу между допингом у Валиевой и китайских пловцов

В WADA объяснили разницу между допингом у Валиевой и 23 китайских пловцов
Юрисконсульт агентства заявил, что у Валиевой в пробе вещества было больше и она меняла версии о его попадании в организм. Глава WADA признал, что дело против китайцев в CAS агентство однозначно бы проиграло
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Разница в делах 23 китайских пловцов и Камилы Валиевой, которые попались на триметазидине, заключается в более высокой концентрации вещества у фигуристки и подозрениях в умышленном приеме. Об этом заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель, которого цитирует «РИА Новости».

Ранее The New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Валиеву с таким же веществом дисквалифицировали на четыре года с лишением наград. WADA не наказало китайцев, поскольку не смогло опровергнуть вердикт местного антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании вещества.

Венцель отметил, что у пловцов концентрация триметазидина в пробах была намного ниже, чем у Валиевой (2,1 нанограмма на миллилитр).

«Но главное, в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — сказал юрисконсульт.

По словам Венцеля, еще одно отличие дела Валиевой в том, что ее первоначальная версия «не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина».

«Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — добавил юрисконсульт.

Глава WADA Витольд Банька отметил, что в случае обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по китайским пловцам агентство проиграло бы дело. «Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», — заявил Банька.

В WADA заявили, что Валиевой «пожертвовали» ради защиты других
Спорт
Камила Валиева

Как следует из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева объяснила попадание допинга бытовым загрязнением — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

При этом во время интервью в РУСАДА в 2022 году фигуристка допускала версии о загрязненных препаратах и саботажа в связи с доступом посторонних в помещения, где находились и питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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Персоны
Анна Сатдинова
допинг фигурное катание Камила Валиева WADA
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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