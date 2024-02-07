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CAS опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой

CAS опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой
В мотивировочной части решения 129 страниц. Как следует из решения, в 2020-2021 годах Валиевой выписывали около 60 различных препаратов
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее дисквалифицировал на четыре года за допинг.

Мотивировочная часть решения содержит 129 страниц.

Как следует из решения CAS, Валиева объяснила, что допинг попал в ее организм при бытовом загрязнении — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

Во время интервью в РУСАДА в 2022 году фигуристка также допустила такие версии, как загрязненные препараты и наличие доступа у большого числа посторонних в помещения, где находились и питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В итоге версия с клубничным десертом, который дедушка приготовил фигуристке 21 декабря и дал с собой на соревнования в Санкт-Петербург, не убедила коллегию арбитров.

Также Соловьев отказался давать показания перед коллегией по состоянию здоровья, что тоже сочли неубедительным.

В конце 2020 года у Валиевой нашли проблемы с сердцем («спортивное сердце», расширение сердца) и выписали ей «Гипоксен». В дальнейшем она ежемесячно проходила медосмотры и в мае 2021-го проблема разрешилась.

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Всего в ФМБА в 2020-2021 годах фигуристке было назначено около 60 различных препаратов, в том числе пищевые добавки и витамины.

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В день сдачи положительной пробы в специальной форме фигуристка указала, что на протяжении предыдущих семи дней употребляла L-карнитин, «Супрадин» и «Гипоксен». Также в этот период Валиева использовала экдистерон (имеет анаболический эффект), который не был указан в спецформе и пока не запрещен, но находится в списке мониторинга WADA.

Ранее CAS не нашел причин сокращать или отменять дисквалификацию спортсменки, чья допинг-проба на чемпионате России 2021 года оказалась положительной. Это решение объяснялось тем, что фигуристка не смогла доказать, что она не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно, поэтому к ней применили наказание, как к взрослой.

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Спортсменку дисквалифицировали с 25 декабря 2021 года и лишили всех наград, в том числе золота командного турнира Олимпиады, победы на чемпионате Европы и трех медалей чемпионатов России.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева допинг CAS
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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