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В WADA заявили, что Валиевой «пожертвовали» ради защиты других

Глава WADA Ниггли: Валиевой пожертвовали ради защиты других в допинговом деле
Томас Бах в феврале призвал антидопинговые службы ужесточить наказание окружению несовершеннолетних атлетов, пойманных на допинге. «Если кого-нибудь уличат, последует пожизненная дисквалификация», — сказал гендиректор WADA Ниггли
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

В допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещенный препарат, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в начале февраля призвал организации, ответственные за борьбу с допингом, ужесточить наказание окружению несовершеннолетних спортсменов, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса WADA, который касается всех стандартов, которые к нему прилагаются. И, конечно, будет обсуждение того, можно ли усилить нынешние правила. Тем не менее они уже довольно сильные. Если кого-нибудь уличат в нарушении правил, в склонении несовершеннолетних к употреблению допинга, то за это последует пожизненная дисквалификация», — сказал Ниггли (цитата по ТАСС).

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Ниггли призвал федерации принимать соответствующие законы, поскольку часто окружение несовершеннолетних спортсменов не входит в сферу спортивной юрисдикции. «Так что дело не в том, что мы начинаем с самого нижнего уровня, но есть вопросы, которые мы могли бы внедрить. Вместе с тем мы призываем правительства принимать соответствующие законы, потому что часто окружение не входит в сферу спортивной юрисдикции. Это могут быть люди, которые окружают спортсменов, но на самом деле не являются членами федерации. И для этого спорт мало что может сделать», — добавил Ниггли.

Гендиректор WADA считает, что в допинговом деле Валиевой спортсменкой «пожертвовали», вместо того чтобы указать на виновных. «Но очевидно, что вкус этого дела таков, что очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой, вместо того чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — отметил он.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

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В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

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фигурное катание Камила Валиева WADA допинг МОК Томас Бах
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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