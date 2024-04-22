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Федун фразой «вы все видели» оценил возможный приход Карпина в «Спартак»

Федун фразой «вы все видели» оценил приход Карпина в «Спартак»
«Спартак» 21 марта разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счетом 5:1. Бывший владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что уже не думает о кандидатуре Карпина на пост главного тренера «Спартака»
Леонид Федун
Леонид Федун (Фото: Олег Бухарев / ТАСС )

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин не возглавит «Спартак», такое мнение «СЭ» выразил бывший владелец московского клуба Леонид Федун.

«Спартак» 21 марта разгромил «Ростов» со счетом 5:1 и поднялся на четвертое место, набрав 38 очков.

«Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение», — сказал Федун.

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Леонид Федун

«Спартак» 14 апреля после поражения от «Сочи» (0:1) объявил об отставке Гильермо Абаскаля, команду временно возглавил Владимир Слишкович.

Карпин ранее работал в «Спартаке». Он возглавлял столичную команду с 2009 по 2012 год и с 2012-го по 2014-й. Дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата. В бытность игроком Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992-го по 1994-й, три раза стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

55-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера национальной команды с аналогичной должностью в «Ростове».

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Теги
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Леонид Федун Валерий Карпин
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