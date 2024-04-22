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Федун оценил шансы «Спартака» побороться за медали РПЛ

Федун считает, что «Спартак» еще сможет побороться за медали РПЛ
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что соперники московского клуба, в том числе и «Зенит», выглядят безобразно
Леонид Федун
Леонид Федун (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

«Спартак» имеет шансы побороться за призовые места в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» выразил бывший владелец клуба Леонид Федун.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится», — сказал Федун.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак» (Москва)

«Спартак» 14 апреля после поражения от «Сочи» (0:1) объявил об отставке Гильермо Абаскаля, команду временно возглавил Владимир Слишкович. 17 апреля «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, но не смогли выйти в финал «пути РПЛ» и вылетели в нижнюю сетку плей-офф, где встретятся с «Динамо».

После разгромной победы «Спартака» над «Ростовом» (5:1) 21 марта московский клуб поднялся на четвертое место, набрав 38 очков. Следующий матч «Спартак» проведет 25 апреля против ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура.

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Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Леонид Федун
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