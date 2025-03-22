Дюамель заявила, что уже поздно менять правила допуска россиян на ОИ-2026
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель считает, что ситуация с отстранением российских спортсменов вряд ли изменится до зимних Игр 2026 года. Об этом она заявила Vseprosport.
«Я думаю, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года. Я считаю, что сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе», — сказала Дюамель.
Также она призналась, что ничего не знает о новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Накануне Ковентри рассказала, что вопрос о возвращении России к полноценному участию в Олимпиаде обсудит рабочая группа.
МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения. В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие только 15 российских спортсменов. Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.
Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
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