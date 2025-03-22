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Олимпиада-2026 ,  
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Дюамель заявила, что уже поздно менять правила допуска россиян на ОИ-2026

Канадка Дюамель о допуске россиян на Олимпиаду-2026: поздно что-либо менять
Сюжет
Олимпиада-2026
Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, считает, что правила для российских спортсменов останутся в силе до зимних Игр в Италии
Меган Дюамель
Меган Дюамель (Фото: Derek Leung / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель считает, что ситуация с отстранением российских спортсменов вряд ли изменится до зимних Игр 2026 года. Об этом она заявила Vseprosport.

«Я думаю, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года. Я считаю, что сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе», — сказала Дюамель.

Также она призналась, что ничего не знает о новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

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Кирсти Ковентри

Накануне Ковентри рассказала, что вопрос о возвращении России к полноценному участию в Олимпиаде обсудит рабочая группа.

МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения. В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие только 15 российских спортсменов. Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.

Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 отстранение спортсменов Меган Дюамель Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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