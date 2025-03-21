«Вздохнули с облегчением». Эксперты — о новом президенте МОК

Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри стала главой Международного олимпийского комитета (МОК). Впервые в истории женщина возглавила эту организацию. Что говорят эксперты — в материале «РБК Спорт»

Кирсти Ковентри (Фото: AP / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Она вступит в должность летом 2025 года.

Предыдущие 12 лет МОК возглавлял Томас Бах, которого на этой же сессии пожизненно избрали почетным президентом организации. В августе 2024 года 71-летний Бах заявил, что не намерен вновь переизбираться на пост президента организации, который он занимал с 2013 года. С 1991 года Бах является членом МОК.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию (2004, 2008), а также министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве. После победы на выборах нового президента МОК она стала первой женщиной и одновременно представительницей Африки на этой должности.

С 2013 года Ковентри является членом Олимпийского комитета Зимбабве, в 2017–2018 годы она занимала там пост вице-президента. Одновременно с этим с 2013 года является членом МОК.

Также в 2014–2021 годах Ковентри была членом комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что говорят эксперты о новом президенте МОК

Михаил Дегтярев, министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР)

«От имени Олимпийского комитета России поздравляю Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета. Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании. Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Виталий Смирнов, почетный президент ОКР

«Я вздохнул с облегчением, честно говоря. Во всяком случае, это человек, который перед этим не отличился какими-то поступками или высказываниями в адрес нашей страны, — во всяком случае, я ничего не знаю по этому поводу. Конечно, интересно, как она все поведет. Думаю, что она будет прислушиваться к аппарату, который, в общем, довольно профессионален, и мне кажется, что его не будут разгонять», — заявил Смирнов «РБК Спорт».

«Главная задача, которая стоит перед президентом МОК, — это сохранить Олимпийские игры, чтобы они проходили. Далеко не всем президентам МОК это удавалось. Были бойкоты, были проблемы, из-за войн вообще Олимпийские игры не проводились. У Ковентри задача будет такая же: чтобы проходили Олимпийские игры, чтобы они пользовались популярностью и поддержкой и были бы самым большим и ярким событием в спортивной и духовной жизни человечества», — заключил он.

Александр Жуков, бывший глава ОКР

«Надеюсь, что Кирсти Ковентри, которая пользуется большим авторитетом в международном спортивном движении, будет руководствоваться прежде всего интересами спортсменов. Также строго соблюдать олимпийскую хартию и не будет подвержена различным видам политического давления, которое оказывалось на МОК на протяжении последних лет», — заявил Жуков «РБК Спорт».

«Я думаю, что она очень хорошо знает проблемы, возникающие у спортсменов, которых не допускают до соревнований. В свое время сама это переживала. Поэтому надеюсь, что это хороший выбор и что в результате ее деятельности наши спортсмены будут полностью восстановлены в своих правах», — добавил экс-глава ОКР.

Дмитрий Свищев, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Она была в тройке лидеров уже на протяжении последних пары недель. Ее очевидно тащил сам Томас Бах, он ее лоббировал, поэтому результат выборов достаточно очевидный. Она не отягощена прошлым и какими-то обязательствами прошлыми. Надеюсь, что она как женщина уберет все гендерные излишества. Так как последний руководитель Олимпийского комитета рассказывал, что надо допускать всех, включая извращения, допуски по медицинским показателям и так далее», — сказал Свищев «РБК Спорт».

«Мы надеемся, что она сможет вытащить диалог с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, с которого снимают санкции. Мы знаем, что в Швейцарии находится штаб-квартира МОК, поэтому очень надеемся на скорейшее восстановление и настоящих спортивных отношений между нашими Олимпийскими комитетами. Мы этого ждем. Наши спортсмены этого ждут. Наши болельщики этого ждут», — заключил он.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Бах и до Олимпиады в Сочи, и после нее продвигал женскую тему. Мы с ним взаимодействовали очень хорошо до Олимпиады, я это везде говорила и благодарна ему за это. Много было всяких программ. Для него сейчас это будет победой, потому что эти программы сработали. Он может радоваться как минимум, она была его ученицей. Конечно, для него было правильнее передать именно преемнику. Кто-то говорит, что сейчас Бах никуда не уходит, а будет ей управлять, но не совсем так. Все равно она руководитель и несет ответственность. Мне видится, что она из трех кандидатов была лучшей для нас. Я понимала, что европейцы могут ее не избрать — очень много членов МОК из Европы, но при этом ее поддерживают Африка, Азия. Она разрушила все стереотипы. Может, МОК и надо взбодрить таким образом», — заявила Журова «РБК Спорт».

«Можно выстраивать новые взаимоотношения с новым человеком, но, понятно, она будет долго придерживаться ожидания переговоров Путина и Трампа и мирного соглашения. Когда будет понятно, что оно почти готово и его надо будет подписать, тогда можно будет говорить о том, что наши спортсмены вернутся с флагом и гимном», — заключила она.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и советник министра спорта России

«Я считаю, что нужно с осторожным оптимизмом смотреть на возможное возвращение российских спортсменов. Во-первых, я комментировал все олимпийские победы Кирсти Ковентри и мы с ней даже знакомы немного. Что характерно, она ставленница Томаса Баха. Он очень сильно лоббировал ее интересы: первая женщина — президент МОК. Она неоднократно высказывалась, кстати, в поддержку россиян, что наши спортсмены должны выступать, но президент МОК — должность политическая, Ковентри в любом случае будет ориентироваться на итоги самых главных переговоров, а отнюдь не спортивных. Но тем не менее с осторожным оптимизмом я смею предположить, что мы начнем свое возвращение на крупнейшие мировые старты», — сказал Губерниев «РБК Спорт».