Прокуратура Нидерландов заявила об ожидании ответа от ОАЭ по экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Нидерландов заявили, что пока ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Футболист находится в комплексе полицейского участка Дубая площадью 1 млн кв. м

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, будут приняты меры для его передачи, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе голландской прокуратуры.

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — сказали в прокуратуре.

На прошлой неделе стало известно, что Промес содержится в комплексе полицейского участка Дубая недалеко от аэропорта. Таким образом, информация о том, что футболист не содержится в известной тюрьме в Аль-Авире, в которой есть отдельное отделение для задержанных, которых ждет экстрадиция, не подтвердилась.

13 марта Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов.

После окончания сборов в конце февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».