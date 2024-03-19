Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ
Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, будут приняты меры для его передачи, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе голландской прокуратуры.
«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — сказали в прокуратуре.
На прошлой неделе стало известно, что Промес содержится в комплексе полицейского участка Дубая недалеко от аэропорта. Таким образом, информация о том, что футболист не содержится в известной тюрьме в Аль-Авире, в которой есть отдельное отделение для задержанных, которых ждет экстрадиция, не подтвердилась.
13 марта Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов.
После окончания сборов в конце февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».
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