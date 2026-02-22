Сменившие гражданство россияне завоевали две медали на Олимпиаде в Италии

Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026

Они завоевали два серебра — это сделали конькобежец Владимир Семирунний (Польша) на дистанции 10 000 м и Анастасия Метелкина (Грузия) в парном катании

Владимир Семирунний (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Более 30 сменивших спортивное гражданство россиян выступили за другие сборные на Олимпийских играх 2026 года.

Наибольшее число сменивших гражданство россиян зафиксировано в фигурном катании — 18.

Всего они завоевали на Играх в Италии две награды. Представляющий теперь Польшу конькобежец Владимир Семирунний занял второе место на дистанции 10 000 м, а в парном катании выступающая за Грузию Анастасия Метелкина вместе Лукой Берулавой также завоевали серебро.

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали в Милане и Кортина-д'Ампеццо только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в спринте.