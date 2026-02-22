Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026
Более 30 сменивших спортивное гражданство россиян выступили за другие сборные на Олимпийских играх 2026 года.
Наибольшее число сменивших гражданство россиян зафиксировано в фигурном катании — 18.
Всего они завоевали на Играх в Италии две награды. Представляющий теперь Польшу конькобежец Владимир Семирунний занял второе место на дистанции 10 000 м, а в парном катании выступающая за Грузию Анастасия Метелкина вместе Лукой Берулавой также завоевали серебро.
Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали в Милане и Кортина-д'Ампеццо только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в спринте.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга