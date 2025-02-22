 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»

Изначально бой Бетербиев — Бивол должен был пройти на 25-тысячной Kingdom Arena, но в итоге пройдет на шеститысяной арене Venue Riyadh
Артур Бетерибев и Дмитрий Бивол
Артур Бетерибев и Дмитрий Бивол (Фото: Getty Images)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетерибевым и Дмитрием Биволом перенес с 25-тысячной арены на шеститысячную. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Изначально вечер бокса должен был пройти на 25-тысячной Kingdom Arena, но в итоге пройдет на шеститысяной арене Venue Riyadh.

«Решение о переносе боя было принято для улучшения атмосферы одного из величайших кардов в истории бокса», — сообщает издание.

Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое года
Спорт
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Со-главным боем вечера значился поединок чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Дэниэля Дюбуа с новозеландцем Джозефом Паркером. Однако британец снялся за несколько дней до боя из-за инфекции. Решение о переносе было принято после срыва боя.

Бой Бетербиев — Бивол называют «поединком года», он будет главным в боксерском веере. Реванш пройдет вечером 22 февраля в Эр-Рияде. В первом бою Бетербиев победил раздельным решением судей, с которым многие не согласились, включая и организаторов поединка. Гонорары Бетербиев и Бивола увеличены в два раза. Каждый боксер получит минимум по $20 млн. В случае победы Бивола состоится третий бой.

«Будет месть». Звезды бокса назвали победителя в бою Бетербиев — Бивол
Спорт
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев является одним их двух действующих абсолютных чемпионов мира. Также этим титулов владеет японский легковес Наоя Иноуэ.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс
Материалы по теме
Чемпионы мира назвали фаворита в новом бою Бетербиева с Биволом
Спорт
Бетербиев ответил на вопрос о своей готовности к реваншу с Биволом
Спорт
Бетербиев отказался пожать руку Биволу перед боем
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дроновОбщество, 12:51
Умер снявшийся в сериале «Склифосовский» актер Олег ЮдинОбщество, 12:48
Роналду возмутился из-за решения российского судьиСпорт, 12:34
Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборнойСпорт, 12:21
Минобороны заявило о взятии Новолюбовки в ЛНРПолитика, 12:15
Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»Спорт, 12:04
Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоровПолитика, 12:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компанийПолитика, 11:58
ХАМАС освободил еще двоих израильских заложниковПолитика, 11:23
На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. ИнфографикаЭкономика, 11:21
Пентагон сократит 5,4 тыс. гражданских сотрудниковПолитика, 11:10
В МТС рассказали о новом способе мошенничества от имени разработчиков ПОТехнологии и медиа, 11:07
В Польше украинца осудили по делу о диверсиях в пользу РоссииОбщество, 10:44
Чемпионы мира назвали фаворита в новом бою Бетербиева с БиволомСпорт, 10:36