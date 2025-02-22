Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»

Изначально бой Бетербиев — Бивол должен был пройти на 25-тысячной Kingdom Arena, но в итоге пройдет на шеститысяной арене Venue Riyadh

Артур Бетерибев и Дмитрий Бивол (Фото: Getty Images)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетерибевым и Дмитрием Биволом перенес с 25-тысячной арены на шеститысячную. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Изначально вечер бокса должен был пройти на 25-тысячной Kingdom Arena, но в итоге пройдет на шеститысяной арене Venue Riyadh.

«Решение о переносе боя было принято для улучшения атмосферы одного из величайших кардов в истории бокса», — сообщает издание.

Со-главным боем вечера значился поединок чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Дэниэля Дюбуа с новозеландцем Джозефом Паркером. Однако британец снялся за несколько дней до боя из-за инфекции. Решение о переносе было принято после срыва боя.

Бой Бетербиев — Бивол называют «поединком года», он будет главным в боксерском веере. Реванш пройдет вечером 22 февраля в Эр-Рияде. В первом бою Бетербиев победил раздельным решением судей, с которым многие не согласились, включая и организаторов поединка. Гонорары Бетербиев и Бивола увеличены в два раза. Каждый боксер получит минимум по $20 млн. В случае победы Бивола состоится третий бой.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев является одним их двух действующих абсолютных чемпионов мира. Также этим титулов владеет японский легковес Наоя Иноуэ.