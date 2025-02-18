Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в ночь на 23 февраля. Что нужно знать о поединке и кого эксперты называют фаворитом — в материале «РБК Спорт»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев выйдет на бой под флагом Канады (именно там он проживает), Бивол — Киргизии. В России официальная трансляция боя будет на Первом канале.

Как прошел первый бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Бой в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114–114, 115–113, 116–112.

Организатор боя председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх счел результат боя несправедливым, а промоутер Бивола Эдди Хирн призвал запретить одному из судей поединка работать в боксе.

Команда Бивола решила подать апелляцию, чтобы «выяснить мотивировку решений одного из судей». Сам Бивол считает, что итог противостояния должен определить бой-реванш.

Статистика боев

40-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, при этом прошлые поединки он завершал досрочно.

34-летний Бивол после боя с Бетербиевым потерпел первое поражение в карьере при 23 победах.

Сколько Бивол и Бетербиев заработают за реванш

По словам промоутера Боба Арума, за первый бой оба боксера получили рекордные для себя $10 млн. В промоутерской компании Top Rank заявили, что в реванше общий гонорар по сравнению с первым поединком вырастет минимум в два раза. «Но это будет как минимум вдвое больший гонорар», — сказали в Top Rank.

На данный момент самым кассовым боксерским поединком является бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года. По различным оценкам, общий доход от этой схватки составил около $500 млн, а число закупленных трансляций превысило 4,6 млн.

Что говорят Бивол и Бетербиев перед боем

Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бивол в интервью You-Tube-каналу Sky Sports Boxing заявил, что у него лучше защита, а у Бетербиева больше нокаутирующей мощи. Также в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV он отметил, что в реванше с Бетербиевым «должен стать намного лучше», чем в первом поединке. «Не могу оставить судьям никаких сомнений. Я должен быть превосходным», — рассказал Бивол.

Он также отметил, что должен быть активнее, чем в первом бою с Бетербиевым. «Я не наносил много ударов, это нехорошо. Я должен быть активнее. Что порадовало, так это моменты, когда я ловил его. Я понимаю, почему все это произошло, но не хочу вдаваться в детали. Мы обсудили это с наставником в тренировочном лагере. Мы поговорили об этом и теперь готовимся», — сказал Бивол.

Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бетербиев не считает, что первый бой с Биволом был близким. Он отметил, что «разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают». «Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои друзья или родственники», — добавил он «Чемпионату».

Он отметил, что было бы лучше, «если бы было чуть больше времени отдохнуть, расслабиться и приступить к полноценному тренировочному лагерю. «Я всегда говорю, что мне нужно два месяца подготовки. Но я думаю, что ничего страшного. Мы укладываемся в сроки. Все будет нормально», — отметил он.

Кто фаворит

Явного фаворита в поединке нет. Но эксперты и букмекеры отдают небольшое предпочтение Бетербиеву. Букмекеры дают на победу Бивола коэффициент 1,9–2,02, Бетербиева — 1,85–1,98. При ставке в 1000 руб. победа Бивола принесет 900–1000 руб., Бетербиева — 850–980.

Тедди Атлас, американский тренер, который ранее работал с Александром Поветкиным, Шенном Бриггсом, Тимоти Брэдли

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до первого боя. Все уверены, чтобы Бетербиев имеет психологическое преимущество. Он очень силен ментально, тогда как Бивол более техничный. Но Дмитрий тоже ментально крепок и собран. Он полон решимости, настоящий монстр. Думаю, что Бивол извлек урок из первого боя. Он получил ответы на все вопросы. Тогда он не был уверен на 100%, что справится с Артуром. Никто никогда в этом не уверен. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара. Я предпочту Бивола в реванше», — сказал Атлас SecondsOut.

Боб Арум, промоутер Бетербиева

«Когда Бетербиеву предложили реванш, он без колебаний принял его. Полагаю, Бивол отреагировал так же. Первый бой был очень близким, было очень много споров. Но я считаю, что Бетербиев победил. Мне показалось, что Артур в первом бою был слишком осторожен в поздних раундах. Думаю, в реванше все будет иначе», − сказал Арум Sky Sports.

Теофимо Лопес, чемпион мира по боксу

«Я думаю, результат будет такой же. Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола. Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что теперь Бетербиев нанесет больше урона Биволу», — заявил Лопес Seconds Out.

Гарет Дэвис, британский эксперт и обозреватель бокса

«Ставлю на победу Бивола по очкам. В моем случае это гребля против течения. Я и перед первым боем ставил на победу Бивола по очкам. Бетербиев победил со счетом 7-5. Но я снова поставлю на Бивола. Думаю, что на этот раз он будет умнее», — сказал Дэвис в эфире talkSPORT.