Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в ночь на 23 февраля. Что говорят звезды единоборств и шоу-бизнеса о поединке — в материале «РБК Спорт»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Поединок-реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Первый поединок состоялся в ночь на 13 октября, тогда Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Победа присуждена решением судей со счетом 114–114, 115–113, 116–112.

40-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, причем прошлые поединки он завершал досрочно. 34-летний Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в карьере при 23 победах.

Какие прогнозы дают звезды бокса

Явного фаворита в поединке нет. Но эксперты и букмекеры отдают небольшое предпочтение Бетербиеву. Букмекеры дают на победу Бивола коэффициент 1,9–2,02, Бетербиева — 1,85–1,98. При ставке в 1000 руб. победа Бивола принесет 900–1000 руб., Бетербиева — 850–980 руб.

Тедди Атлас, экс-тренер Майка Тайсона и других именитых боксеров

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до первого боя. Все уверены, что Бетербиев имеет психологическое преимущество. Он очень силен ментально, тогда как Бивол более техничный. Но Дмитрий тоже ментально крепок и собран. Он полон решимости, настоящий монстр. Думаю, что Бивол извлек урок из первого боя. Он получил ответы на все вопросы. Тогда он не был уверен на 100%, что справится с Артуром. Никто никогда в этом не уверен. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара. Я предпочту Бивола в реванше», — сказал Атлас Seconds Out.

Боб Арум, промоутер Бетербиева

«Когда Бетербиеву предложили реванш, он без колебаний принял его. Полагаю, Бивол отреагировал так же. Первый бой был очень близким, было очень много споров. Но я считаю, что Бетербиев победил. Мне показалось, что Артур в первом бою был слишком осторожен в поздних раундах. Думаю, в реванше все будет иначе», — сказал Арум Sky Sports.

Дэвид Бенавидес, временный чемпион WBC в полутяжелом весе

«Оба выглядели потрясающе в октябрьском бою. Тот прекрасный бой запомнится надолго. Бивол наносил более техничные и привлекающие внимание удары, но Бетербиев наносил больше урона. Если в реванше все пройдет так же, Бивол должен победить. Если ему отдадут победу. Если у него отберут победу, то Бетербиев возьмет верх», — предположил Бенавидес в интервью The Ring.

Эдди Хирн, промоутер Бивола

«Дмитрий — победитель. Он впервые столкнулся с поражением. Мы считаем, что он был победителем в первом бою, но прошлого не исправить. Вы знаете, что это будет близкий бой. Артур и Дмитрий — невероятные бойцы. Интересно посмотреть на их адаптации. Меня интригует, что Дмитрий говорит, что в прошлом бою он не показал себя на 100%. Если это так, то я верю, что он выиграет реванш», — заявил Хирн на YouTube-канале Boxing News.

Маурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета (WBC)

«Реванш между Бетербиевым и Биволом, похоже, станет одним из величайших боев 2025 года. Они теперь знают друг друга, и это будет иметь большое значение во втором бою. От воли и силы будет зависеть, кто из них выберет правильную стратегию для победы», — цитирует Сулеймана «Матч ТВ».

Теофимо Лопес, чемпион мира по боксу

«Я думаю, результат будет такой же. Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола. Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что теперь Бетербиев нанесет больше урона Биволу», — заявил Лопес Seconds Out.

Гарет Дэвис, британский обозреватель бокса

«Ставлю на победу Бивола по очкам. В моем случае это гребля против течения. Я и перед первым боем ставил на победу Бивола по очкам. Бетербиев победил со счетом 7–5. Но я снова поставлю на Бивола. Думаю, что на этот раз он будет умнее», — пояснил ведущий в эфире talkSPORT.

Фрэнк Уоррен, легендарный промоутер

«Я отдаю предпочтение Бетербиеву, — сказал Уоррен телеканалу TNT Sports. — Но если Эдди Хирн (Бивол является боксером его промоутерской компании) победит, то это блестяще. Это здорово для него».

Карл Фроч, экс-чемпион мира

«Все может пойти по-другому, но я думаю, что Бетербиев просто получил преимущество после первого боя. Эта мощь и сильный удар могут стать для него способом выполнить работу», — сказал британец.

Тони Беллью, экс-чемпион WBC

«Это снова будет напряженный бой, но я думаю, что Бивол может немного улучшить ситуацию, — предположил Беллью в интервью DAZN. — 39-летний Бетербиев стал на несколько месяцев старше, и с момента их первого боя на часах будет отсчитано больше.

Бетербиев может подумать, что сможет начать быстрее и снова довести бой до конца, но ему будет сложно драться в таком быстром темпе после их первого боя.

Бивол понимает, что ему нужно сделать работу над ошибками. А ему нужны лишь небольшие улучшения. Вероятно, снова будет близкий бой, но я думаю, что Бивол будет более свежим».

Шакур Стивенсон, чемпион WBC в легком весе

«Будет месть. Я думаю, Бивол победит. Все, что ему нужно сделать, — это просто закончить бой немного сильнее, чем в прошлый раз, — сказал Стивенсон Boxing News. — Он действительно хорошо проявил себя в бою, но в последние два-три раунда он как бы сбросил скорость. И я думаю, он это знает».

Амир Хан, экс-чемпион мира

«Оба мои друзья, и Бетербиев мне тоже нравится. Он брат-мусульманин. Но мне нравится Бивол. Я знаю Бивола больше лично. Он скорее мой личный друг. Поэтому, если бы мне пришлось выбирать кого-то, я бы выбрал своего друга. Ничего против Бетербиева», — пояснил он.