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Дело Квинси Промеса ,  
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Эксклюзив

Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

Промес попросил гарантий безопасности для дачи показаний в суде Нидерландов
Сюжет
Дело Квинси Промеса
В нидерландской прокуратуре говорят, что спортсмен имеет право лично представить свою позицию в апелляционной инстанции, хотя делать этого и не обязан. Но гарантий, что его не будут задерживать, Промесу давать не хотят
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Футболист «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют. Об этом «РБК Спорт» сообщили источники в окружении спортсмена.

Знакомые футболиста говорят, что Промес готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов «РБК Спорт» подтвердили, что адвокат спортсмена действительно ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса и сейчас остается в силе.

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Квинси Промес

В нидерландской прокуратуре добавили, что спортсмен имеет право лично представить свою позицию в апелляционной инстанции. «Однако он не обязан присутствовать в суде (апелляционной инстанции) лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре «РБК Спорт» сообщили, что данные о возможной связи Промеса с наркоторговлей впервые появились в апреле 2018 года (он тогда выступал в «Спартаке»). В декабре 2019 года, когда футболист уже играл за «Аякс», силовики получили дополнительную информацию по этому делу.

В ведомстве рассказали, что поводом для расследования стала информация от Criminal Intelligence Team (TCI) — группы уголовной разведки Нидерландов, которая собирает информацию о серьезных преступлениях от различных информаторов. Прокуратура утверждает, что Промес владел Sky и Encro-PGP — «криптофонами» (смартфоны с функциями повышенной безопасности передачи данных, они популярны и в преступной среде. — «РБК Спорт») — и намеревался вложить €200 тыс. в груз кокаина, на котором вовлеченные в преступную схему должны были заработать €6 млн.

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Квинси Промес

На протяжении всего судебного процесса Промес не являлся на слушания. В прокуратуре уточнили, что по законам страны обвиняемый присутствовать на судебном заседании не обязан. «Не явившись, он не может не только дать объяснения по предъявленным обвинениям, но и ответить ни на один из многих вопросов, которые поднимает это дело. Таким образом, мы не получим ответа на вопрос, как такого успешного футболиста можно было так глубоко втянуть в криминал», — отметили в прокуратуре.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. В «Спартаке» сообщили, что лучший легионер в истории московского клуба собирается подать апелляцию на приговор.

В контрабанде 1,4 т наркотиков Промеса обвинили в начале 2023 года. Тогда в ходе судебного заседания по делу суринамца Пита Вортела, главного фигуранта дела о контрабанде наркотиков и двух убийствах, прокуратура сообщила, что футболист «Спартака» подозревается в выплате наркоторговцу €250 тыс. в качестве компенсации за пропавшую партию в 400 кг кокаина в 2020 году.

Вортел отрицает все обвинения и связь с Промесом, несмотря на то, что номер футболиста, как сообщало обвинение, был найден в его телефоне. Полузащитник «Спартака» тоже не признает вину.

32-летний Промес является воспитанником амстердамского «Аякса». В августе 2014 года он перешел из голландского «Твенте» в «Спартак» за €10 млн, где стал одной из главных звезд российского чемпионата. Через четыре года Квинси за €21 млн перешел в «Севилью», еще через год — стал игроком «Аякса».

Зимой 2021 года Промес вернулся в московский «Спартак», заключив контракт на три с половиной года. С московским клубом он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

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Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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