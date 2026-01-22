 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов

IIHF не стала следовать рекомендациям МОК о допуске российских юниоров. Министр спорта Дегтярев сообщил, что это решение оспорят в CAS. В ФХР заявили, что IIHF использует неактуальный и формальный повод для отказа
Глава ФХР Владислав Третьяк
Глава ФХР Владислав Третьяк (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Федерация хоккея России (ФХР) выразила разочарование из-за решения совета международной федерации (IIHF), который продлил отстранение российских юниоров как минимум на следующий сезон. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

IIHF сообщила, что возвращение команд России и Белоруссии в следующем сезоне «пока небезопасно» и их реинтеграция может произойти в сезоне 2027/28.

В ФХР заявили, что их не допустили на заседание, и указали, что аргумент IIHF о невозможности обеспечить безопасность турниров в случае допуска России «утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом для отказа».

Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS
Спорт
Михаил Дегтярев

Ранее в четверг министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), который уже признавал необоснованным отказ в допуске «по соображениям безопасности» в деле саночников.

МОК в декабре рекомендовал снять ограничения для россиян и белорусов в юниорских турнирах, признав, что это «займет время».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ФХР Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею
