ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов
Федерация хоккея России (ФХР) выразила разочарование из-за решения совета международной федерации (IIHF), который продлил отстранение российских юниоров как минимум на следующий сезон. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.
IIHF сообщила, что возвращение команд России и Белоруссии в следующем сезоне «пока небезопасно» и их реинтеграция может произойти в сезоне 2027/28.
В ФХР заявили, что их не допустили на заседание, и указали, что аргумент IIHF о невозможности обеспечить безопасность турниров в случае допуска России «утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом для отказа».
Ранее в четверг министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), который уже признавал необоснованным отказ в допуске «по соображениям безопасности» в деле саночников.
МОК в декабре рекомендовал снять ограничения для россиян и белорусов в юниорских турнирах, признав, что это «займет время».
