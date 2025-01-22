Песков ответил на претензию шахматиста: спортсмен должен сделать выбор

Дмитрий Песков подчеркнул, что Володар Мурзин является блестящим шахматистом с блестящими перспективами: «Мы ему желаем в любом случае продолжения максимально успешной шахматной карьеры. И будем за него болеть в любом случае»

Дмитрий Песков (Фото: Roman Naumov / Global look press)

Пресс-секретарь президента, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков в комментарии «РБК Спорт» не согласился с тренером Михаилом Кобалией, который раскритиковал Федерацию шахмат России (ФШР) за отсутствие помощи чемпиону мира по быстрым шахматам Володару Мурзину.

«С его тренером, наверное, я не соглашусь. Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. По меньшей мере это не так. Сам Мурзин и в «Сириусе» занимался на шахматном направлении, принимал регулярное участие в сессиях гроссмейстерского центра федерации, в учебно-тренировочных сборах юношеской сборной России, в различных соревнованиях. Это и есть выражение поддержки федерации», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Мурзин является блестящим шахматистом с блестящими перспективами: «И, конечно, мы ему желаем в любом случае продолжения максимально успешной шахматной карьеры. И будем за него болеть в любом случае».

Песков отметил, что в спортивной подготовке Мурзина, включая его индивидуальные занятия, принимали участие самые разные специалисты, в их числе Владимир Крамник, Борис Гельфанд, Александр Рязанцев, Сергей Яновский. Сам спортсмен при этом не нес и не несет никаких затрат.

«Большая часть расходов по оплате работы тренеров и участия в сессиях, по выступлению на соревнованиях различного ранга на протяжении всего прошлого периода времени оплачивали Министерство спорта и Федерация шахмат. Да что уж говорить, в чисто житейском плане. В бессрочный социальный наем при содействии федерации ему была предоставлена двухкомнатная квартира. Ну и наконец, тот самый банк, спонсор, щедрый, благородный банк, появился тоже не без участия федерации. Вот поэтому здесь я с тренером согласиться не могу», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что РШФ растит молодое поколение, заботится о нынешнем поколении, о заслуженных мастерах и будет работать дальше в этом направлении.

«А что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь, что называется, но мы в любом случае, повторяю, желаем ему успехов. Что касается спонсоров, то, конечно, мы, как федерация, хотели бы все-таки, чтобы наши уважаемые спонсоры не продолжали поддержку тех спортсменов, которые меняют флаг, которые перестают быть нашими. Спонсоры-то наши, и как только флаг перестает быть нашим, ну, давайте прекращать эту поддержку. Спортсмен тогда должен делать свой выбор», — подытожил Песков.

Мурзин 29 декабря победил в Нью-Йорке на чемпионате мира по рапиду, набрав десять очков после 13 партий. После турнира тренер Кобалия заявил «Чемпионату», что ФШР не оказывала и не оказывает никакой поддержки шахматисту. Исполнительный директор федерации Александр Ткачев в ответ обвинил Кобалию во «вредительстве».

В среду Мурзин заявил о нежелании выступать за Россию из-за конфликта с ФШР и негативных высказываний бывшего министра спорта Павла Колобкова в его адрес. В частности, его возмутили слова экс-министра о том, что 18-летний шахматист, «если дадут больше денег, готов продаться и выступать за другую страну». Мурзин назвал суждение экс-чиновника «весьма далеким от истины».

Действующий министр спорта Михаил Дегтярев заступился за шахматиста. Глава ведомства назвал Мурзина бойцом. «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам», — сказал министр.