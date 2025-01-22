Чемпион мира по рапиду Мурзин заявил о нежелании играть в России из-за ФШР

Чемпион мира по рапиду заявил о нежелании играть в России из-за ФШР

Володар Мурзин заявил о нежелании играть в России из-за конфликта с Федерацией шахмат России и после критики бывшего министра спорта Павла Колобкова

Действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин (Фото: Zuma \ TASS)

Действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин заявил о нежелании выступать в России после слов бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом 18-летний российский шахматист заявил Sports.ru.

Колобков ранее отреагировал на интервью Мурзина, где спортсмен пожаловался на отсутствие помощи со стороны Федерации шахмат России (ФШР).

«Он говорит, что сейчас федерацию менять не планирует (пока есть спонсор), — написал Колобков в своем телеграм-канале. — Если дадут больше денег, он готов продаться и выступать за другую страну. Довольно циничный подход».

В ответ Мурзин заявил, что не говорил о желании «продаться». «Я не знаю, откуда Павел Колобков взял, что я «готов продаться в другую страну».

«Это всего лишь его личное суждение, весьма далекое от истины», — добавил шахматист.

Также Мурзин выразил недоумение тем, что Колобков процитировал вранье исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева об оказанной ему помощи.

Колобков заявил, что «благодаря подготовке в России, сборам, зарплате, оплате тренеров (а за всю карьеру их было более 20, и среди них — великие гроссмейстеры) он (Мурзин) стал чемпионом мира».

Мурзин в ответ на это привел факты об отсутствии помощи со стороны ФШР.

«Почему на чемпионат мира в Нью-Йорк была командирована делегация Минспорта, но я в нее не вошел? Хотя на прошлом чемпионате мира я показал лучший результат в быстрые шахматы среди всех россиян?» — задался вопросом спортсмен.

«Зарплату я получаю в Центре спортивной подготовки Министерства спорта, но никак не в ФШР. И уж тем более платят ее не лично Колобков, Филатов (президент ФШР Андрей Филатов) или Ткачев», — добавил он.

Мурзин подчеркнул, что с оплаченными ФШР тренерами он практически не занимался. «Про тренеров вообще смешно слушать. С Владимиром Крамником я не занимался, с Борисом Гельфандом была пара групповых онлайн-занятий, — рассказал чемпион мира по рапиду. — С Александром Рязанцевым и Сергеем Яновским тоже единичные занятия, темы которых я сейчас даже и не вспомню».

По словам 18-летнего шахматиста, работу с остальными тренерами ему оплатил спонсор.

«Что касаемо других тренеров (в первую очередь моего личного тренера Михаила Кобалии), то практически всю их оплату осуществлял личный спонсор. Некоторое время еще помогал подмосковный ProfChessClub, благодаря которому я до сих пор живу в служебной квартире, — сообщил он. — Но, повторюсь, к этому всему ФШР имеет крайне далекое отношение».

Тренер Мурзина ранее не раз заявлял об отсутствии поддержки со стороны ФШР, после у него возник конфликт с федерацией. В частности, Ткачев обвинил его во вредительстве, а из документального фильма о Мурзине убрали упоминания о Кобалии.

Последующее же слова Ткачева об оказанной помощи со стороны ФШР Кобалия назвал «небылицами», напомнив, что ранее президент ФШР поблагодарил личного спонсора шахматиста за многолетнюю поддержку.

Мурзин считает, что ему повезло найти спонсоров, в противном случае он мог не достичь таких успехов.

«Не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им попросту наплевать. Поэтому в регионах шахматы загибаются, — подчеркнул 18-летний шахматист. — Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет».

«После таких заявлений ФШР и бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду», — отметил он.

По мнению Кобалии, Ткачев делает все, чтобы Мурзин сменил спортивное гражданство и покинул Россию.

«И именно это, по моему мнению, является как раз-таки вредительством со стороны ФШР по отношению к шахматному движению в России в целом», — заключил Кобалия.

Ткачев в ответ на критику со стороны Мурзина и его тренера обвинил 18-летнего шахматиста в неблагодарности.

«Ты живешь в великой стране, тебе страна дала образование, квартиру, которая является ведомственной. Ты стоишь на ставке в Министерстве спорта, получаешь зарплату. То есть ты пользуешься всеми социальными благами... И при этом ты хаешь и плюешь на Россию… Как такое может быть? Две несовместимые вещи просто... Нельзя плевать в колодец, из которого ты и пьешь», — сказал Ткачев «Матч ТВ».