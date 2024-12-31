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В ФШР обвинили во вредительстве тренера российского чемпиона по рапиду

Исполнительный директор ФШР Ткачев: тренер Мурзина занимается вредительством
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал неправдой слова Михаила Кобалии, что ФШР не оказывает поддержку Володару Мурзину, который на прошлой неделе выиграл ЧМ по быстрым шахматам
Володар Мурзин
Володар Мурзин (Фото: Michał Walusza / FIDE)

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил ТАСС, что тренер российского гроссмейстера Володара Мурзина занимается вредительством.

18-летний Мурзин на прошлой неделе стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Тренер Мурзина Михаил Кобалия заявил «Чемпионату», что ФШР не оказывала и не оказывает никакой поддержки шахматисту.

«Странно читать критику тренера Володара о том, что за успехами Мурзина не стоит федерация и мы никак не помогаем. Благодаря нашим усилиям губернатор Московской области Андрей Воробьев предоставил ему и его семье служебное жилье в Химках. И эта квартира до сих пор за ними», — сказал Ткачев.

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира по рапиду
Спорт
Володар Мурзин

Исполнительный директор ФШР также отметил, что Мурзин с 2022 года находится на ставке Минспорта и продолжает получать зарплату.

Ткачев добавил, что его очень задело заявление Кобалии, что федерация не приглашает Мурзина на турниры. «Это не так, и более того, все наши приглашения демонстративно игнорировались. Мы приглашали его и на Суперфинал, и на командный чемпионат России — не было ни ответа, ни привета», — заявил Ткачев.

Он считает, что со стороны Кобалии делается все, чтобы Мурзин не подписывал профессиональный контракт с ФШР. «С его стороны идет полнейшее противодействие и вредительство», — сказал Ткачев.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Федерация шахмат России (ФШР) Володар Мурзин
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