В ФШР обвинили во вредительстве тренера российского чемпиона по рапиду
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил ТАСС, что тренер российского гроссмейстера Володара Мурзина занимается вредительством.
18-летний Мурзин на прошлой неделе стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Тренер Мурзина Михаил Кобалия заявил «Чемпионату», что ФШР не оказывала и не оказывает никакой поддержки шахматисту.
«Странно читать критику тренера Володара о том, что за успехами Мурзина не стоит федерация и мы никак не помогаем. Благодаря нашим усилиям губернатор Московской области Андрей Воробьев предоставил ему и его семье служебное жилье в Химках. И эта квартира до сих пор за ними», — сказал Ткачев.
Исполнительный директор ФШР также отметил, что Мурзин с 2022 года находится на ставке Минспорта и продолжает получать зарплату.
Ткачев добавил, что его очень задело заявление Кобалии, что федерация не приглашает Мурзина на турниры. «Это не так, и более того, все наши приглашения демонстративно игнорировались. Мы приглашали его и на Суперфинал, и на командный чемпионат России — не было ни ответа, ни привета», — заявил Ткачев.
Он считает, что со стороны Кобалии делается все, чтобы Мурзин не подписывал профессиональный контракт с ФШР. «С его стороны идет полнейшее противодействие и вредительство», — сказал Ткачев.
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