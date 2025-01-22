Дегтярев заступился за отказавшегося играть в России чемпиона по шахматам
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что уверен в способности 18-летнего чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина не сбиться с пути из-за критики. Слова министра приводит «РИА Новости».
Экс-министр спорта Павел Колобков ранее обвинил Мурзина, заявившего о нежелании сотрудничать с руководством Федерации шахмат России (ФШР) из-за недостаточной поддержки, в готовности «продаться и выступать за другую страну».
Дегтярев назвал Мурзина бойцом. «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам», — сказал министр.
Мурзин 29 декабря победил в Нью-Йорке на чемпионате мира по рапиду, набрав десять очков после 13 партий.
После турнира тренер Мурзина Михаил Кобалия заявил «Чемпионату», что ФШР не оказывала и не оказывает никакой поддержки шахматисту. Исполнительный директор федерации Александр Ткачев в ответ обвинил Кобалию во «вредительстве».
В начале января президент ФШР Андрей Филатов говорил, что спонсорам шахматистов будет предложено вносить пункт о возврате средств в случае смены гражданства спортсменом.
В 2023 году похожий публичный конфликт из-за претензий в отсутствии поддержки произошел между ФШР и Яном Непомнящим, а в 2022-м такие обвинения против федерации «от лица шахматистов» выдвигал Сергей Карякин.
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