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ФШР предложит лишать шахматистов денег в случае смены гражданства

ФШР предложит спонсорам лишать шахматистов денег в случае смены гражданства
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что внесение пункта в контракты шахматистов о возвращении спонсорских денег в случае смены гражданства необходимо в нынешних реалиях
Андрей Филатов
Андрей Филатов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Федерация шахмат России (ФШР) обратится спонсорам российских шахматистов с предложением включить в контракты пункт, который обязывает игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России  Андрей Филатов.

«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства», — сказал Филатов.

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов

Он отметил, что ФШР сделала выводы и уже ввела подобную практику после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года. «Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», — добавил Филатов.

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022-го года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.

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Альвина Цаканян
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) смена гражданства
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