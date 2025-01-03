ФШР предложит лишать шахматистов денег в случае смены гражданства

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что внесение пункта в контракты шахматистов о возвращении спонсорских денег в случае смены гражданства необходимо в нынешних реалиях

Андрей Филатов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Федерация шахмат России (ФШР) обратится спонсорам российских шахматистов с предложением включить в контракты пункт, который обязывает игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства», — сказал Филатов.

Он отметил, что ФШР сделала выводы и уже ввела подобную практику после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года. «Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», — добавил Филатов.

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022-го года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.