Украинка раскритиковала US Open за флаг России в посте о матче с Тимофеевой

Украинка раскритиковала US Open за флаг России в новости про ее матч

Украинка Костюк вышла в четвертьфинал Australian Open, победив россиянку Марию Тимофееву. В соцсетях US Open опубликовали результат матча с флагом России рядом с фамилией Тимофеевой, который позднее был удален

Марта Костюк (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала в соцсети X пресс-службу US Open, которая в публикации о результате ее матча с Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open указала флаг России.

Россиянка Тимофеева 21 января уступила Костюк в двух сетах (2:6, 1:6) и не смогла выйти в четвертьфинал.

Украинка опубликовала скриншот из соцсетей US Open и выразила возмущение, что после ее победы «российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров в мире».

Фото: Страница Марты Костюк в X

Костюк заявила, что нейтрального статуса для россиян и белорусов не существует, потому что все знают, какие страны они представляют, а СМИ также указывают их национальность. Украинка призвала прекратить «использовать теннисный корт для пропаганды «русского мира».

Теперь в соцсетях US Open нет этой публикации с упоминанием Тимофеевой, но есть пост о первом четвертьфинале Костюк на турнирах «Большого шлема», под которым один из пользователей опубликовал GIF с российским флагом.

Костюк занимает 37-е место в рейтинге WTA.

В декабре Костюк отказалась играть против россиянки Мирры Андреевой в финале выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж. Организаторы выпустили вместо нее 23-летнего Яниса Газуани Дюрана из второй тысячи мирового рейтинга, который победил 16-летнюю россиянку в двух сетах.

Россияне и белорусы играют на турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе. Украинки регулярно игнорируют послематчевые рукопожатия с соперницами из двух стран.

На юниорском Australian Open российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга, но позднее отец украинки заявил, что она сделала это по ошибке, поскольку «не полностью контролировала свое поведение».