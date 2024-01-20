Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке

Отец 16-летней Елизаветы Котляр заявил, что дочь «на автомате» выполнила послематчевой ритуал, не понимая, что соперница была из России

Елизавета Котляр (Фото: Федерация тенниса Украины)

Константин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, объяснил, почему его дочь пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open. Его заявление появилось в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Федерации тенниса Украины (ФТУ).

«Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло. Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры «Большого шлема». <...> К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции бились через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение», — сказал Константин Котляр.

По словам Котляра, его дочь «на автомате» выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что та из России. «Это безусловно была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного», — добавил он.

В Федерации тенниса Украины заявили, что поддерживают общую позицию украинских спортсменов не проводить рукопожатия с представителями России. «Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой», — заявил в ФТУ.

Матч Минчевой и Котляр состоялся 20 января, россиянка победила со счетом 6:2, 6:4. После окончания игры спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Из-за конфликта на Украине российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в нейтральном статусе. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.