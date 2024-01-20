 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке

Отец украинской теннисистки Котляр назвал ошибку рукопожатие с Минчевой
Отец 16-летней Елизаветы Котляр заявил, что дочь «на автомате» выполнила послематчевой ритуал, не понимая, что соперница была из России
Елизавета Котляр
Елизавета Котляр (Фото: Федерация тенниса Украины)

Константин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, объяснил, почему его дочь пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open. Его заявление появилось в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Федерации тенниса Украины (ФТУ).

«Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло. Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры «Большого шлема». <...> К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции бились через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение», — сказал Константин Котляр.

По словам Котляра, его дочь «на автомате» выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что та из России. «Это безусловно была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного», — добавил он.

Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open
Спорт
Фото:Morgan Hancock / Getty Images

В Федерации тенниса Украины заявили, что поддерживают общую позицию украинских спортсменов не проводить рукопожатия с представителями России. «Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой», — заявил в ФТУ.

Матч Минчевой и Котляр состоялся 20 января, россиянка победила со счетом 6:2, 6:4. После окончания игры спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Из-за конфликта на Украине российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в нейтральном статусе. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
теннис Россия Украина
Материалы по теме
Первая ракетка мира сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open
Спорт
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Три российские теннисистки вышли в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
«Монако» с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции Спорт, 21:28
Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке Спорт, 21:12
Правительство предложило расторгнуть соглашение с Британией о рыболовстве Политика, 21:07
Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка Общество, 20:41
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией Политика, 20:28
Туктамышева выступит в командном чемпионате России по прыжкам Спорт, 20:21
Авиабазу США на западе Ирака обстреляли ракетами Политика, 20:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Украине на Аллее Славы подрались глава военной администрации и мэр Политика, 19:41
ВСУ дважды за день атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе Политика, 19:32
Телеканал DSports узнал о желании Месси сыграть на Олимпиаде в Париже Спорт, 19:26
Самолет China Airlines аварийно сел в Тайбэе из-за разгерметизации Общество, 19:20
Ученица Тутберидзе в 12 лет выиграла чемпионат России по прыжкам Спорт, 18:54
Фицо пообещал не допустить Украину в НАТО из-за угрозы третьей мировой Политика, 18:53
Валерий Меладзе сообщил о смерти близкого человека Общество, 18:43