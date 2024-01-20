Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке
Константин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, объяснил, почему его дочь пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open. Его заявление появилось в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Федерации тенниса Украины (ФТУ).
«Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло. Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры «Большого шлема». <...> К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции бились через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение», — сказал Константин Котляр.
По словам Котляра, его дочь «на автомате» выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что та из России. «Это безусловно была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного», — добавил он.
В Федерации тенниса Украины заявили, что поддерживают общую позицию украинских спортсменов не проводить рукопожатия с представителями России. «Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой», — заявил в ФТУ.
Матч Минчевой и Котляр состоялся 20 января, россиянка победила со счетом 6:2, 6:4. После окончания игры спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.
Из-за конфликта на Украине российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в нейтральном статусе. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.
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