Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open

Фото: Morgan Hancock / Getty Images

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. После окончания игры спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Минчева посеяна на турнире под 15-м номером. Во втором круге она сыграет против американки Кейт Факих.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в нейтральном статусе. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто даже с теми, кто уже сменил гражданство.

В прошлом сезоне юниорский Australian Open выиграла Алина Корнеева, обыгравшая в финале соотечественницу Мирру Андрееву. С тех пор они уже перешли во взрослый теннис, Корнеева на нынешнем турнире дошла до второго круга, Андреевой еще предстоит матч 1/8 финала.