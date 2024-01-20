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Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open

Российская и украинская теннисистки пожали друг другу руки на Australian Open
Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open
Фото: Morgan Hancock / Getty Images
Фото: Morgan Hancock / Getty Images

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. После окончания игры спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Минчева посеяна на турнире под 15-м номером. Во втором круге она сыграет против американки Кейт Факих.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах в нейтральном статусе. Украинские спортсменки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто даже с теми, кто уже сменил гражданство.

В прошлом сезоне юниорский Australian Open выиграла Алина Корнеева, обыгравшая в финале соотечественницу Мирру Андрееву. С тех пор они уже перешли во взрослый теннис, Корнеева на нынешнем турнире дошла до второго круга, Андреевой еще предстоит матч 1/8 финала.

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