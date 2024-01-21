Россиянка проиграла украинке и не вышла в 1/4 финала Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертом круге 20-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила украинке Марте Костюк, 37-й ракетке мира, со счетом 2:6, 1:6.
В следующем матче Костюк сыграет против американки Кори Гауфф
Тимофеева занимает 170-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере выступает в основной сетке турнира «Большого шлема». В третье круге россиянка победила 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.
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