Мария Тимофеева уступила украинке Костюк и не вышла в 1/4 финала Australian Open

Россиянка проиграла украинке и не вышла в 1/4 финала Australian Open

Мария Тимофеева, которая занимает 170-е место в рейтинге WTA, уступила в четвертом круге 37-й ракетке мира Марте Костюк

Мария Тимофеева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертом круге 20-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила украинке Марте Костюк, 37-й ракетке мира, со счетом 2:6, 1:6.

В следующем матче Костюк сыграет против американки Кори Гауфф

Тимофеева занимает 170-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере выступает в основной сетке турнира «Большого шлема». В третье круге россиянка победила 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.