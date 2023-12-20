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В тройку лучших игроков дня НХЛ вошли одни россияне

Россияне Марченко, Капризов и Кучеров стали звездами дня в НХЛ
Все три звезды прошедшего игрового дня в НХЛ — россияне. Первой звездой стал Кирилл Марченко, второй — Кирилл Капризов, третьей — Никита Кучеров
Кирилл Марченко (справа)
Кирилл Марченко (справа) (Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters)

Трое россиян стали звездами прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первой звездой был признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Он сделал хет-трик в матче против «Баффало Сэйбрз» (9:4). Марченко стал первым игроком в истории клуба, забросившим две шайбы менее чем за 30 секунд (18), а также стал автором второго по скорости хет-трика в истории «Коламбуса» (восемь минут и семь секунд).

Россиянин побил рекорд клуба НХЛ по скорости заброшенных шайб
Спорт
Кирилл Марченко

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, в матче против «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в овертайме (семь), превзойдя достижение Мэтта Дамбы.

Третьей звездой признали форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. На его счету дубль в игре против «Сент-Луис Блюз» (6:1). Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, набрав 54 (22+32) очка в 32 матчах. Ближайшего преследователя — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — он опережает уже на шесть очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Кирилл Марченко Никита Кучеров Кирилл Капризов
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