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Три россиянина оформили дубль в матчах НХЛ

Три россиянина оформили дубль в матчах НХЛ
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Майки Эйссимонт (3-я минута), Тайлер Мотт (18), Никита Кучеров (20, 22), Хейдн Флери (33) и Ник Пол (48); у гостей отличился Джастин Фолк (56).

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев не смог завершить матч из-за травмы нижней части тела.

Кучеров вошел в топ-10 в списке лучших бомбардиров среди россиян в истории НХЛ — 782 очка. Он также упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. На его счету 54 очка (22 гола и 32 передачи) в 32 матчах.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль за две минуты первого периода гостевого матча с «Чикаго Блэкхокс» (2:3), продлив результативную серию до пяти игр. Россиянин догнал лидера клуба Микко Рантанена по голам — 15. На счету Ничушкина 29 очков (15+14) в 30 матчах.

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков. Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 5 (1+4) очков.

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию. Он оформил дубль в гостевой встрече с «Бостон Брюинз» (4:3). В нынешнем сезоне в активе российского форварда 26 (9+17) очков.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в домашнем матче с «Торонто Мейпл Лифс» (5:2), продлив результативную серию до пяти игр. В регулярном чемпионате на его счету 43 (17+26) очка в 30 играх. Панарин занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ и восьмое — в снайперской гонке.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался в запасе.

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс (6:3). Он прервал четырехматчевую безголевую серию. На счету Свечникова 12 (2+10) очков в 17 играх.

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Руслан Алиев
Хоккей НХЛ Никита Кучеров
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