Победивший рак россиянин дебютировал в НХЛ в составе клуба Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Хендрикс Лапьер (10-я минута), Джоэл Эдмондсон (34) и Дилан Строум (62), у гостей — Хадсон Фашинг (22) и Андерс Ли (53).
В овертайме голевой передачей отличился Александр Овечкин. Он повторил рекорд НХЛ по количество очков в овертаймах среди россиян, который принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину. На счету Овечкина в овертаймах 39 очков (25 шайб и 14 передач).
Овечкин с Малкиным делят второе место в истории НХЛ по этому показателю. Лидером является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби — 43 (20+23).
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ. В нынешнем сезоне он набрал 15 очков (8+7) в 27 матчах за фарм-клуб «Вашингтона». Среди новичков он занимает первое место в команде по голам, передачам и очкам.
В марте прошлого года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и уже в июне вернулся к тренировкам. В июле того же года Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.
Контракт с «Вашингтоном» Мирошниченко подписал в мае этого года. Он играл в предсезонных матчах, но не смог пробиться в основу перед началом сезона в НХЛ.
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