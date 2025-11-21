Спевшему гимн Украины российскому бойцу дали 10 суток ареста

Артур Кулинский спел на видео гимн Украины, выкрикивал русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие. Тимирязевский районный суд Москвы назначил ему административный арест

Фото: Личный архив Артура Кулинского

Российского бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ привлекли к административной ответственности по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением Тимирязевского районного суда Кулинский был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Спортсмену назначено наказание в виде административного ареста на срок в 10 суток.

Телеграм-канал Shot в конце октября сообщал, что Кулинский спел на видео гимн Украины, выкрикивал русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие.

Позднее Кулинский извинился за свое поведение, заявив, что обиженная на него девушка подсыпала ему в алкоголь запрещенное вещество.

Кулинский, который выступал в промоушенах Hardcore, HFC MMA, Hardcore Boxing, известен скандалом с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым. В прошлом году после победы над россиянином Сергеем Приходько в турнире по кулачным боям азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за оскорблений на национальной почве и пожизненно дисквалифицировала Рзаева. Летом 2025 года Рзаева лишили гражданства России.