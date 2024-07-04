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Бойца ММА пожизненно отстранили в России за фразу «русская свинья»

Бойца ММА Рзаева пожизненно отстранили в России за фразу «русская свинья»
На турнире Hardcore азербайджанец Рзаев оскорбил россиянина и пытался устроить драку. Федерация возобновила приостановленную лицензию промоушена и пожизненно отстранила азербайджанца, которого теперь проверят на экстремизм
Фото: Jason Silva / Zumapress.com / Global Look Press
Фото: Jason Silva / Zumapress.com / Global Look Press

Федерация бокса России пожизненно отстранила от мероприятий под своей эгидой азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева, оскорбившего на национальной почве россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщила пресс-служба организации.

2 июля стало известно, что после турнира Hardcore FC федерация дисквалифицировала Рзаева, не уточнив срок, приостановила лицензию промоушена и пожаловалась в Генпрокуратуру.

В четверг федерация сообщила, что возобновила лицензию Hardcore FC, но в случае повторного нарушения снова ее отберет без права восстановления.

«Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца [Рзаева], в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в заявлении.

Азербайджанский боец ММА Рзаев извинился за фразу «русская свинья»
Спорт
Джавид Рзаев

Рзаев после победы над россиянином Сергеем Приходько вступил в перепалку с другим бойцом, Кулинским, и назвал его «русской свиньей».

Позднее азербайджанец записал видео с извинениями, в котором заявил, что его слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Федерация бокса России
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