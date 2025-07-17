Азербайджанского бойца ММА Рзаева лишили гражданства России
Азербайджанского бойца смешанных единоборств Джавида Рзаева лишили российского гражданства, подтвердил он РБК, но от дальнейших комментариев отказался.
Телеграм-канал Readovka опубликовал видео, на котором решение о лишении гражданства спортсмену зачитывает человек с закрытым лицом. По его словам, управление ФСБ по Саратовской области установило, что Рзаев совершил действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе» и создавшие «грозу национальной безопасности» России.
Боец уточнил РБК, что в настоящий момент по решению суда находится на принудительных работах. Из России его не депортировали.
К двум годам принудительных работ Рзаева приговорил суд в Энгельсе в минувшем апреле. Его признали виновным в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Как сообщили в прокуратуре, в ноябре прошлого года в одном из ночных клубов города диджей отказался ставить музыку по просьбе бойца, у них произошел конфликт, в результате которого Рзаев нанес оппоненту около 15 ударов по телу и голове.
В прошлом году произошел еще один скандал с участием Рзаева: после победы над россиянином Сергеем Приходько в турнире по кулачным боям азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей». Позднее Рзаев записал видео с публичными извинениями. Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за оскорблений на национальной почве и дисквалифицировала Рзаева.
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