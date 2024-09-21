Экс-тренера «Спартака» уволили из испанского клуба спустя три месяца
Гильермо Абаскаль уволен с пост главного тренера «Гранады». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
35-летний Абаскаль 19 июня возглавил «Гранаду», которая в прошлом сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании.
В шести турах второго дивизиона чемпионата Испании в нынешнем сезоне команда одержала лишь одну победу. В последних четырех матчах у нее три ничьих и поражение, она занимает 12-е место с шестью очками.
Ранее Абаскаль тренировал московский «Спартак», который отправил тренера в отставку в середине апреля 2024 года, после того как столичный клуб потерпел поражение от аутсайдера РПЛ «Сочи».
Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.
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