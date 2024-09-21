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Экс-тренера «Спартака» уволили из испанского клуба спустя три месяца

Абаскаля уволили из «Гранады» спустя три месяца после назначения
«Гранада» под руководством Гильермо Абаскаля одержала лишь одну победу в шести матчах нынешнего сезона во втором дивизионе чемпионата Испании
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Гильермо Абаскаль уволен с пост главного тренера «Гранады». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

35-летний Абаскаль 19 июня возглавил «Гранаду», которая в прошлом сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании.

В шести турах второго дивизиона чемпионата Испании в нынешнем сезоне команда одержала лишь одну победу. В последних четырех матчах у нее три ничьих и поражение, она занимает 12-е место с шестью очками.

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Гильермо Абаскаль

Ранее Абаскаль тренировал московский «Спартак», который отправил тренера в отставку в середине апреля 2024 года, после того как столичный клуб потерпел поражение от аутсайдера РПЛ «Сочи».

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.

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Футбол чемпионат Испании по футболу Гранада Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
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