Абаскаль фразой «не съешь дерьма» оценил первое поражение в Испании

Бывший тренер «Спартака» начал сезон с «Гранадой» с домашнего поражения от «Альбасете». Абаскаль нашел и положительные моменты в этом исходе

Гильермо Абаскаль (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главный тренер «Гранады» Гильермо Абаскаль оценил игру своей команды в первом туре чемпионата Испании во втором дивизионе против «Альбасете». Его слова приводит газета AS.

«Гранада» уступила дома со счетом 1:2, хотя забила первой.

«У нас установилась хорошая связь с нашими болельщиками благодаря прессингу и атакующему футболу. У нас это хорошо получалось. Мы постоянно находили возможности для опасных ударов и, если бы реализовали любой из этих моментов, результат был бы другим. Но иногда нужно поесть дерьма, чтобы понять вкус хамона», — заявил Абаскаль.

По его словам, команде не хватило концентрации. «Нужно знать, что есть вещи, которые можно контролировать, и те, которые нельзя. Гол после вброса аута — это недостаток концентрации. То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше в следующий раз», — добавил тренер.

Также Абаскаль пожаловался на неназначенный пенальти. «Я люблю регби. У каждого вида спорта свои правила. Если судья свистит после определенного нарушения, то он должен делать и в других моментах», — сказал тренер.

Абаскаль возглавил «Гранаду», которая в прошлом сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании, 19 июня.

Ранее он тренировал московский «Спартак», который отправил тренера в отставку в середине апреля 2024 года, после того как столичный клуб потерпел поражение от аутсайдера РПЛ «Сочи».

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.