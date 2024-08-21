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На канал Роналду в YouTube за первый час подписались 850 тыс. человек

На канал Криштиану Роналду в YouTube за первый час подписались 850 тыс. человек
Роналду объявил о запуске своего канала, на котором пока 11 видео. У португальского футболиста более 900 млн подписчиков в трех других соцсетях. В России скорость загрузки YouTube с июля сильно замедлилась
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил в соцсети X о запуске своего YouTube-канала, на который в первый час подписались 850 тыс. человек.

На канале опубликовано 11 видео.

У португальца 112,5 млн подписчиков в X, 170 млн в Facebook и 636 млн — в Instagram (две последние соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Роналду 39 лет, с прошлого года он играет за саудовский «Ан-Наср». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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Криштиану Роналду

12 июля «Ростелеком» предупредил о сбоях в работе YouTube. Неполадки связали с проблемами с оборудованием компании Google, которая с начала военных действий на Украине не занимается его обновлением. В компании ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий» с ее стороны. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 25 июля сообщил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%.

12 августа «Коммерсантъ» написал, что абоненты более чем 135 региональных операторов связи начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и других сервисов Google.

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Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду YouTube
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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