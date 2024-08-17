Клуб Роналду разгромно проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии

Гол Роналду не спас «Ан-Наср» от разгрома в финале Суперкубка Саудовской Аравии

«Ан-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 1:4. Криштиану Роналду забил гол, но его усилий команде не хватило

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футболисты «Ан-Насра» уступили «Аль-Хилялю» со счетом 1:4 в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии.

«Ан-Наср» забил первым на 44-й минуте усилиями португальца Криштиану Роналду.

Но во втором тайме «Аль-Хиляль», действующий чемпион страны, отличился четырежды — Сергей Милинкович-Савич (55-я), Александар Митрович (63-я, 69-я) и Малком (7-я).

Бывший футболист «Зенита» Малком, лучший бомбардир РПЛ сезона 2022/23, вместе с «Аль-Хилялем» во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.