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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Дербенте подарили квартиру выступавшему за Грецию на Олимпиаде борцу

В Дербенте дали квартиру выступавшему за Грецию на Олимпиаде борцу Куруглиеву
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Даурен Куруглиев в 2023 году перешел в сборную Греции, а на Олимпиаде взял бронзу. На встрече с мэром Дербента ему вручили сертификат на квартиру от стройкомпании. Депутат Милонов назвал это «нездоровой ситуацией»
Фото: derbent.ru
Фото: derbent.ru

Выступавшему за Грецию на Олимпиаде в Париже борцу-вольнику Даурену Куруглиеву, завоевавшему бронзовую медаль, вручили сертификат на однокомнатную квартиру в Дербенте. Об этом сообщается на сайте мэрии Дербента.

Куруглиев родился в Дербенте, дважды побеждал на чемпионате России (2018, 2020 годы) и выиграл чемпионат Европы (2017), а в 2023 году перешел в сборную Греции. В Париже он выиграл бронзу в категории до 86 кг.

19 августа борца поздравили в администрации Дербента — на встречу с ним пришли представители мэрии и депутаты. Глава Дербента Ахмед Кулиев заявил, что ждет от Куруглиева «золота на следующих Играх».

Сертификат на квартиру борцу вручили от строительной компании Effect Development.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов назвал «нездоровой» ситуацию, когда «лжегреческому атлету преподносят бесплатные российские квартиры». «Я думаю, мой интерес разделяют в Генеральной прокуратуре», — написал он в телеграм-канале.

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В 2023 году президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров говорил, что Куруглиев «все, что можно было сделать для нашей страны, сделал».

Сменившие гражданство уроженцы Дагестана выиграли на Олимпиаде три золота и две бронзы. Замминистра спорта республики Будун Будунов назвал их результаты подтверждением тому, что местная школа борьбы — «лучшая в мире».

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Анна Сатдинова
вольная борьба Греция Дербент смена гражданства Олимпиада-2024 Даурен Куруглиев Дагестан
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