В Дагестане отреагировали на медали уроженцев региона на Олимпиаде
Выступление на Олимпийских играх в Париже дагестанских атлетов, которые сменили спортивное гражданство, показывает, что школа борьбы в республике является лучшей в мире, заявил «Матч ТВ» заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов.
«Я не удивлен тем результатам, которые показывают уроженцы Дагестана на Олимпиаде. Они молодцы и подтвердили, что наша школа борьбы — лучшая в мире. Три золота, две бронзовые медали. Очень рад за ребят. Тажудинов — молодой парень, Рамазанов долго шел к этой медали, а Жамалов добился убедительной победы. Все закономерно», — сказал Будунов.
Олимпийскими чемпионами в вольной борьбе стали Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн), Магомед Рамазанов (Болгария). Также третье место заняли борцы Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан).
Российские спортсмены выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе. В Играх приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец. Удалось завоевать только одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.
Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.
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