Глава Якутии поздравил выступавшую на Олимпиаде за Киргизию бегунью
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с хорошим выступлением на Олимпиаде уроженку Якутска марафонку Сардану Трофимову, которая в 2022 году перешла в сборную Киргизии.
36-летняя Трофимова в воскресенье стала 14-й в марафоне, уступив победительнице Сифан Хассан из Нидерландов 3 минуты 52 секунды. Трофимова установила национальный рекорд Киргизии — 2 часа 26 минут 47 секунд.
«Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что, если долго и усердно работать ради поставленной цели, все получится», — написал Николаев в своем телеграм-канале.
Трофимова — пятикратная чемпионка России, трехкратная победительница Московского марафона.
После недопуска российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Трофимова заявляла, что выступит в Токио. Но и туда она поехать не смогла, поскольку на Игры-2020 допустили только десять российских легкоатлетов и она в их чисто не попала.
В прошлом году на Азиатских играх в Ханчжоу Трофимова взяла бронзу. В октябре агентство ЯСИА сообщило, что Трофимовой от властей Якутии дали сертификат на 1 млн руб.
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