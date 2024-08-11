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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Глава Якутии поздравил выступавшую на Олимпиаде за Киргизию бегунью

Глава Якутии поздравил выступавшую на Олимпиаде за Киргизию бегунью Трофимову
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сардана Трофимова родилась в Якутске, а в 2022-м сменила спортивное гражданство. В марафоне в Париже она стала 14-й. Айсен Николаев заявил, что Трофимова вписала себя в историю якутского спорта
Сардана Трофимова
Сардана Трофимова (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с хорошим выступлением на Олимпиаде уроженку Якутска марафонку Сардану Трофимову, которая в 2022 году перешла в сборную Киргизии.

36-летняя Трофимова в воскресенье стала 14-й в марафоне, уступив победительнице Сифан Хассан из Нидерландов 3 минуты 52 секунды. Трофимова установила национальный рекорд Киргизии — 2 часа 26 минут 47 секунд.

«Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что, если долго и усердно работать ради поставленной цели, все получится», — написал Николаев в своем телеграм-канале.

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Сифан Хассан

Трофимова — пятикратная чемпионка России, трехкратная победительница Московского марафона.

После недопуска российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Трофимова заявляла, что выступит в Токио. Но и туда она поехать не смогла, поскольку на Игры-2020 допустили только десять российских легкоатлетов и она в их чисто не попала.

В прошлом году на Азиатских играх в Ханчжоу Трофимова взяла бронзу. В октябре агентство ЯСИА сообщило, что Трофимовой от властей Якутии дали сертификат на 1 млн руб.

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