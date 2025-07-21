Российский синхронист сообщил о поддержке на ЧМ от чемпиона из США
Российский синхронист Александр Мальцев сообщил в разговоре с ТАСС о поддержке со стороны чемпиона и многократного призера чемпионатов мира по синхронному плаванию американца Билла Мэя.
«Мы с ним постоянно на связи, — сказал Мальцев. — Он здесь даже является техническим контролером, очень переживает и болеет за меня. Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал».
Мальцев отметил, что Мэй доброжелательно относится ко всей российской команде. «Позавчера перед техническим соло он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» — добавил синхронист.
Мальцев является единственным россиянином среди медалистов проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта. На его счету два золота: 19 июля он занял первое место в технической программе, 21 июля стал победителем в произвольной.
Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.
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