Российский синхронист Мальцев сообщил о поддержке на ЧМ от чемпиона из США

Российский синхронист сообщил о поддержке на ЧМ от чемпиона из США

Александр Мальцев отметил, что чемпион и многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй доброжелательно относится к российской команде

Российский синхронист Александр Мальцев (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российский синхронист Александр Мальцев сообщил в разговоре с ТАСС о поддержке со стороны чемпиона и многократного призера чемпионатов мира по синхронному плаванию американца Билла Мэя.

«Мы с ним постоянно на связи, — сказал Мальцев. — Он здесь даже является техническим контролером, очень переживает и болеет за меня. Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал».

Мальцев отметил, что Мэй доброжелательно относится ко всей российской команде. «Позавчера перед техническим соло он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» — добавил синхронист.

Мальцев является единственным россиянином среди медалистов проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта. На его счету два золота: 19 июля он занял первое место в технической программе, 21 июля стал победителем в произвольной.

Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.