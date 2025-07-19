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Спорт ,  
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Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта

Синхронист Александр Мальцев победил в технической программе соло
Александр Мальцев
Александр Мальцев (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золото в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Россиянин набрал 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667), третьим стал мексиканец Диего Виллалобос Каррильо (238,1600).

Это первая награда для российских спортсменов на турнире в Сингапуре.

Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
чемпионат мира по водным видам спорта синхронное плавание
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