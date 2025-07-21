Россия завоевала второе золото на первом с 2019 года ЧМ по водным видам
Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золото в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Россиянин показал результат 229,5613 балла. Вторым стал китаец Муе Го, (220,1926), третьим — итальянец Филиппо Пелати (213,9850).
Мальцев завоевал второе золото на ЧМ в Сингапуре. Эта медаль также стала второй для России на этом турнире.
Ранее он победил в технической программе, завоевав первое золото для России на водных чемпионатах мира с 2019 года.
Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.
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