Россия завоевала второе золото на первом с 2019 года ЧМ по водным видам

Россия завоевала второе золото на первом с 2019 года ЧМ по водным видам

Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Российский синхронист Александр Мальцев (Фото: Getty Images)

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золото в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Россиянин показал результат 229,5613 балла. Вторым стал китаец Муе Го, (220,1926), третьим — итальянец Филиппо Пелати (213,9850).

Мальцев завоевал второе золото на ЧМ в Сингапуре. Эта медаль также стала второй для России на этом турнире.

Ранее он победил в технической программе, завоевав первое золото для России на водных чемпионатах мира с 2019 года.

Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.