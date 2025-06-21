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Дело Квинси Промеса ,  
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Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения Промеса

Сюжет
Дело Квинси Промеса
Накануне футболиста экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ. Ранее бывший форвард «Спартака» был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.

«Только что завершилось слушание по делу Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен», — сказала Зандберген.

По словам Зандберген, следующее слушание состоится 8 июля.

Промес 20 июня был экстрадирован из ОАЭ, его поместили под стражу по прибытии в Нидерланды.

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Квинси Промес

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.

Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

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Футбол Квинси Промес Нидерланды суд ФК Спартак Москва
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Квинси Промес
спортсмен, футболист
4 июня 1992 года
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