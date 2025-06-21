Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения Промеса
Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.
«Только что завершилось слушание по делу Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен», — сказала Зандберген.
По словам Зандберген, следующее слушание состоится 8 июля.
Промес 20 июня был экстрадирован из ОАЭ, его поместили под стражу по прибытии в Нидерланды.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.
Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
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