Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения Промеса

Накануне футболиста экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ. Ранее бывший форвард «Спартака» был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.

«Только что завершилось слушание по делу Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен», — сказала Зандберген.

По словам Зандберген, следующее слушание состоится 8 июля.

Промес 20 июня был экстрадирован из ОАЭ, его поместили под стражу по прибытии в Нидерланды.

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.

Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.