За что посадят в тюрьму легенду «Спартака»

Легенда «Спартака» Промес сможет выйти из тюрьмы по УДО не ранее 2030 года

Квинси Промеса экстрадировали в Нидерланды, где он сядет в тюрьму по двум делам. За что посадят бывшего футболиста «Спартака» и почему его не экстрадировали — об этом в материале «РБК Спорт»

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды.

В Нидерландах футболиста переведут в следственный изолятор, где он начнет отбывать наказание по двух делам.

За что Промес получил первый тюремный срок

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы по другому делу — о нападении на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Летом 2020 года футболист ударил кузена ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

Одним из главных доказательств в деле стала прослушка телефонных разговоров Промеса. Ее представили на судебном процессе.

В частности, в телефонном разговоре с отцом спортсмен выразил недовольство из-за того, что тот встал на защиту потерпевшего. «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь, — говорил футболист. — Я бы зарезал его, ты же это понимаешь?»

Спустя десять минут Промес из разговора с матерью узнал, что ранил двоюродного брата в ногу. «Значит, ему еще повезло», — отреагировал он.

Также Промес извинился перед тетей за произошедшее: «Ты знаешь, что сегодня он был дерзок. Я ничего не смог с собой поделать».

Позже в разговоре с отцом, который также цитировался в суде, Промес отметил: «Если кто-то украдет что-то у тети — я убью его. Если кто-то украдет у тебя — я убью его. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, иначе было бы хуже».

Сам игрок на судебном процессе не появлялся.

За что Промес получил второй тюремный срок

В феврале 2024 года суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Игрок на суде не присутствовал.

В январе 2023 года полузащитник «Спартака» был обвинен в контрабанде 1,4 т наркотиков. В ходе судебного заседания по делу суринамца Пита Вортела, главного фигуранта дела о контрабанде наркотиков и двух убийствах, прокуратура сообщила, что Промес подозревается в выплате наркоторговцу €250 тыс. в качестве компенсации за пропавшую партию в 400 кг кокаина в 2020 году.

Сам суринамец отрицает все обвинения и связь с Промесом, хотя номер футболиста был найден в его телефоне. Полузащитник «Спартака» тоже не признает вину.

Также в деле фигурирует дядя футболиста Мэрилио В. Прокурор попросил приговорить его к восьми годам тюрьмы. Мэрилио тоже обвиняют в отмывании денег. Он признал, что знал о кокаине, но заявил, что его роль в деле была самой незначительной.

По данным следствия, Промес и его дядя принадлежат к «большой сети преступников», причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 году через порт Антверпена двумя партиями, одну из которых задержали. В прокуратуре считают, что Промес выполнял руководящую роль и финансировал процесс.

С пропажей партии наркотиков следствие связывает убийство двух человек — Генсиэля Феллера и экс-игрока «Волендама», «Эммена» и «Антверпена» Кельвина Мейнарда.

Экс-футболист, скрываясь от двоих вооруженных мужчин на машине, врезался в здание пожарной части. От полученных травм 32-летний Мейнард погиб. Позже предполагаемых преследователей экс-футболиста задержали, но они так и не были привлечены к уголовной ответственности.

Феллера чуть позже застрелили на Кюрасао. Двух киллеров приговорили к 20 годам тюрьмы, еще один фигурант дела получил 16 лет. Позже полиции удалось установить связь между убийствами Феллера и Мейнарда. По версии следствия, Вортел отомстил Феллеру и Мейнарду за украденные наркотики. Вортела в 2022-м арестовали на Арубе. Там он скрывался от международного розыска.

Как в деле оказался Промес

Во время следствия в мобильнике Вортела обнаружили телефонный номер Промеса. Адвокат Вортела Руд ван Боом назвал эти данные сплетнями. «Мой клиент говорит, что не знает ни Промеса, ни его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки, и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего», — подчеркнул адвокат.

Обвинение в основном базируется на перехваченных сообщениях в мессенджерах. Утверждается, что Промес скрывался под ником Fantasma в переписках. Сам футболист подчеркивал, что это не его учетная запись. Участники переписки сами задавались вопросом: действительно ли Fantasma является «тем футболистом» Промесом.

В 2022 году нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщала, что телефон Промеса прослушивали. Тогда издание утверждало, что Промес и его родственники вложили деньги в партию кокаина. Эту партию наркотиков бельгийская полиция изъяла в Антверпене в апреле 2020 года. Тогда же было проведено несколько арестов.

Почему Промес сядет в тюрьму спустя несколько лет

Промес после первого приговора успешно играл в России и не выезжал в страны, где его могли арестовать по запросу Нидерландов. К 2023 году многие соглашения между Россией и Нидерландами были денонсированы, поэтому экстрадиция футболиста «Спартака» была маловероятной.

Второй приговор Промесу был вынесен в феврале 2024 года, когда он находился на сборах «Спартака» в ОАЭ. В клубе пытались отговорить игрока от этой поездки, чтобы избежать возможных проблем. Однако он решил поехать. У Промеса была резидентская виза ОАЭ, поэтом риск экстрадиции был маловероятен.

Но «Спартак» вернулся в Россию без своего лидера. Промеса задержали 29 февраля на таможне в аэропорту, когда «Спартак» готовился к вылету в Санкт-Петербург. Затем футболиста доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». О причинах задержания официально не сообщалось. По данным СМИ, Промеса задержали из-за ДТП, с места которого он скрылся.

Власти Нидерландов подтвердили, что игрока задержали из-за правонарушения в ОАЭ. Они узнали о задержании из СМИ, после чего начали обсуждать с ОАЭ возможность экстрадиции.

Но уже 1 марта футболиста отпустили под подписку о невыезде до рассмотрения запроса на экстрадицию, которое длилось больше года. В итоге прошлый сезон Промес выступал за местный клуб второй лиги «Юнайтед».

В июне 2025 года Промес предложил суду сделку: он попросил приостановить решение об аресте до завершения рассмотрения апелляции, взамен пообещал добровольно приехать в Нидерланды, сотрудничать с судом и отбыть срок, если проиграет апелляцию.

Суд отказался от предложения. И 12 июне его арестовали в Дубае. Теперь при условно-досрочном освобождении он выйдет из тюрьмы не раньше 2030 года. Однако игрок может выйти и раньше в случае победы в апелляционном суде.