Лучший французский теннисист снялся с Уимблдона
Первая ракетка Франции Артюр Фис снялся с Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», следует из заявочного листа турнира.
Ранее 21-летний Фис, 15-я ракетка мира, сообщил, что получил серьезную травму спины — стрессовый перелом пятого поясничного позвонка. Француз не выходил на корт с конца мая, когда снялся с матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым.
В прошлом сезоне на Уимблдоне Фис дошел до четвертого круга.
Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля.
В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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