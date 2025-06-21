Лучший французский теннисист снялся с Уимблдона

Артюр Фис, 15-я ракетка мира, получил стрессовый перелом пятого поясничного позвонка

Артюр Фис (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка Франции Артюр Фис снялся с Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», следует из заявочного листа турнира.

Ранее 21-летний Фис, 15-я ракетка мира, сообщил, что получил серьезную травму спины — стрессовый перелом пятого поясничного позвонка. Француз не выходил на корт с конца мая, когда снялся с матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым.

В прошлом сезоне на Уимблдоне Фис дошел до четвертого круга.

Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля.

В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.