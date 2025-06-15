Умер чемпион «Ролан Гаррос» и Уимблдона среди юношей Владимир Коротков
Трехкратный чемпион СССР, один из самых титулованных игроков своего времени Владимир Коротков скончался 14 июня на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации тенниса России.
Коротков становился чемпионом СССР в одиночном разряде (1977 год) и дважды в парном (1964, 1966). В 1969-м он стал чемпионом Европы в миксте, в 1968 году выиграл выставочный турнир в миксте на Олимпиаде (и брал бронзу в одиночном и парном), в 1973-м победил в парном разряде Универсиады.
Коротков также выиграл Спартакиаду народов СССР, четырежды побеждал в Кубке СССР, более десяти лет входил в топ-10 сильнейших теннисистов Союза, выступал за сборную в Кубке Дэвиса.
На юниорском уровне Коротков выиграл три турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (1965) и дважды Уимблдон (1965, 1966).
Федерации тенниса России выразила соболезнования в связи со смертью Короткова.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов