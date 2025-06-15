Умер чемпион «Ролан Гаррос» и Уимблдона среди юношей Владимир Коротков

Чемпион юниорских «Ролан Гаррос» и Уимблдона Коротков умер в 77 лет

Владимир Коротков был чемпионом СССР, Европы и Универсиады, побеждал на выставочном турнире в миксте на Олимпиаде-1968, выступал за СССР в Кубке Дэвиса. Он скончался в возрасте 77 лет

Владимир Коротков (Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Трехкратный чемпион СССР, один из самых титулованных игроков своего времени Владимир Коротков скончался 14 июня на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации тенниса России.

Коротков становился чемпионом СССР в одиночном разряде (1977 год) и дважды в парном (1964, 1966). В 1969-м он стал чемпионом Европы в миксте, в 1968 году выиграл выставочный турнир в миксте на Олимпиаде (и брал бронзу в одиночном и парном), в 1973-м победил в парном разряде Универсиады.

Коротков также выиграл Спартакиаду народов СССР, четырежды побеждал в Кубке СССР, более десяти лет входил в топ-10 сильнейших теннисистов Союза, выступал за сборную в Кубке Дэвиса.

На юниорском уровне Коротков выиграл три турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (1965) и дважды Уимблдон (1965, 1966).



Федерации тенниса России выразила соболезнования в связи со смертью Короткова.