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Спорт ,  
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Уимблдон снова обязал россиян подписать декларации о нейтралитете

Уимблдон третий год подряд обязал россиян подписать декларации о нейтралитете
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 30 июня по 13 июля
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Все российские и белорусские теннисисты, желающие принять участие в Уимблдоне-2025, обязаны будут подписать декларации о нейтралитете, как и два последних года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — сообщили в пресс-службе турнира.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 30 июня по 13 июля.

Таким образом, для допуска на Уимблдон российские и белорусские теннисисты уже третий год должны подписать декларацию о нейтралитете, в которой обязуются, в частности, не делать заявлений в поддержку военной операции на Украине.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон. ATP и WTA за это лишили турнир рейтинговых очков, а также оштрафовали.

В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарес, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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