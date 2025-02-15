Финалист Уимблдона возмутился слабым наказанием Синнеру за допинг

Кирьос — о трехмесячной дисквалификации Синнера: печальный день для тенниса

Австралиец Ник Кирьос назвал решение о трехмесячной дисквалификации итальянца «печальным днем для тенниса» и заявил, что справедливости в этом виде спорта не существует

Ник Кирьос (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что итальянца Янника Синнера, первую ракетку мира, должны были дисквалифицировать на более долгий срок за нарушение антидопинговых правил. Об этом он написал в соцсети Х.

«WADA говорило, что будет дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала все возможное, чтобы получить дисквалификацию на три месяца, без потери титулов и призовых. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Синнер в 2024 году дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Он избежал дисквалификации, но WADA тогда подало апелляцию в CAS.

Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022).