Финалист Уимблдона возмутился слабым наказанием Синнеру за допинг
Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что итальянца Янника Синнера, первую ракетку мира, должны были дисквалифицировать на более долгий срок за нарушение антидопинговых правил. Об этом он написал в соцсети Х.
«WADA говорило, что будет дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала все возможное, чтобы получить дисквалификацию на три месяца, без потери титулов и призовых. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Синнер в 2024 году дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Он избежал дисквалификации, но WADA тогда подало апелляцию в CAS.
Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022).
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